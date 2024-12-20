Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde, akciğer kanseri farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde sigara bırakma standı kuruldu.Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi poliklinik girişinde Elazığ Halk Sağlığı Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından akciğer kanseri farkındalık ayı etkinlikleri çerçevesinde sigara bırakma standı kuruldu. Kurulan stantta sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara izlemeleri süreci anlatarak sigarayı bırakma sürecinde karşılaşılabilecek zorluklar anlatıldı.Sigaranın akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Sümeyye Demir Irmak, ’’Akciğer kanseri farkındalık ayı vesilesiyle halkımızın sigaranın zararları konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve bu bağımlılıkla mücadele edenlere destek olmak için buradayız. Sağlıklı bir yaşamın herkesin hakkı olduğunu ve kendilerinin bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Elazığ Halk Sağlığı Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi olarak bu tür etkinliklerle toplum sağlığını koruma ve bireyleri daha sağlıklı bir yaşam tarzına yönlendirme konusunda vatandaşları bilgilendirdik” dedi.