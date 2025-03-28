Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesinde, Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme standı kurularak vatandaşlara kanser tarama kitleri dağıtıldı. Uzman Dr. Seval Ayturan, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, vatandaşları tarama yaptırmaya davet etti.FÜ Hastanesi poliklinik girişinde, Elazığ Sağlık Müdürlüğüne bağlı Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında bir bilgilendirme standı kuruldu. Uzman Dr. Seval Ayturan öncülüğünde açılan stantta vatandaşlara kolorektal kanser hakkında bilgi verildi, farkındalık broşürleri dağıtıldı ve tarama amaçlı gaitada gizli kan test kiti sunuldu. Kolorektal kanserin ülkemizde hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğunu belirterek erken teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Ayturan, en büyük risk faktörlerinden birinin tarama yaptırmamak olduğunu vurguladı. Vatandaşların daha sağlıklı bir yaşama kavuşabilmesi için her zaman destek sunmaya hazır olduklarını belirten Dr. Ayturan, bu süreçte Şehit Murat Harmanşa Sağlıklı Hayat Merkezinden ücretsiz olarak faydalanabileceklerini ifade etti.