Fırat Üniversitesi, 50. yılı kutlamaları çerçevesinde üniversitenin eski rektörlerini buluşturdu.Fırat Üniversitesi’nin (FÜ) 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, ‘Fırat Üniversitesi Rektörleri 50. Yılda Buluşuyor’ başlıklı program düzenlendi. Programa Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, Elazığ Baro Başkanı Av. Melih Efe, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, üniversitenin önceki dönem rektörleri Prof. Dr. Arif Çağlar, Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir, Prof. Dr. Mehmet Hamdi Muz, Prof. Dr. Ahmet Feyzi Bingöl, Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu ve yüksekokul müdürleri, çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenciler katıldı.Panelin moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru üstlendi. Program boyunca rektörler, üniversitenin kuruluş sürecine dair önemli anekdotlar, karşılaşılan zorluklar, elde edilen başarılar ve vizyon projeleri hakkında bilgiler paylaştı. Rektörlük görevinde bulundukları dönemlere ilişkin hatıralarını aktaran eski rektörler, üniversitenin bugün geldiği noktadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yaptığı konuşmada üniversitenin son yıllarda yaşadığı gelişmeleri, akademik başarılarını, fiziki altyapı yatırımlarını ve uluslararasılaşma hedeflerini anlatarak, geleceğe yönelik vizyonlarını paylaştı. Göktaş, 50 yıllık birikimin üniversiteye büyük bir güç kattığını ifade ederek, bu mirası daha ileriye taşıma sorumluluğunda olduklarını vurguladı.Program, günün anısına Rektör Göktaş tarafından programa katılan rektörlere plaket takdimi ile sona erdi.