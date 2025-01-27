Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde mücadele eden Erzurum Gençlik Spor, grubunu şampiyon tamamlayarak Play-Off’a yükseldi. Baş antrenör Mehmet Kırık ile Yardımcısı Selami Uğurlu nezaretindeki Filenin Dadaşları, Pazar günü ETÜ Spor Salonu’nda Serhat Ardahan 75 Spor’u 3-0 mağlup ederek, 15 maçta 15 galibiyet alarak önemli bir başarıya imza attı.15’te 15 yaptıTVF 2. Lig 5 Grupta yer alan Erzurum Gençlik Spor Voleybol Takımı, namağlup olarak maçlarını yenerek 15’te 15 yaparak, Eskişehir’de 7-8 -9 Şubat 2025 tarihlerinde 1. Lige yükselme maçlarını oynama hakkı elde etti. Filenin Dadaşları, ETÜ Spor Salonu’nda namağlup Play-Off bileti almanın coşkusunu yaşadı.En büyük alkış yüreği büyük sporcularımızaSerhat Ardahan 75 Spor galibiyetinden son zaferi sporcuları ile paylaşan Baş antrenör Mehmet Kırık, “Şampiyon Takımımızı cani gönülden kutluyoruz. Bu zorlu süreçte bizlerden hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Aşkale Belediye Başkanımız Şenol Polat’a İlçe kaymakamımız Emre Oğuztürk’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur’a, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez’e, Spor Şube müdürümüz Erdal Vahit Albayrak’a İlçe Müdürümüz Şuayip Gacır’a, Kulüp yöneticimiz Ramis Başkaya, ETÜ ailesine, Erzurum Basınına ve Taraftarlarımıza teşekkür ederiz” dedi.