Battalgazi Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle dezavantajlı kadınlara yönelik önemli bir projeye daha imza attı. Orduzu Gelinciktepe’de hayata geçirilecek Kadın Yaşam Merkezi, hem bölge halkına destek sağlayacak hem de sosyal yaşamı güçlendirecek.Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın öncülüğünde sosyal projelere bir yenisi daha ekleniyor. Depremin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Taşkın, Orduzu Gelinciktepe’de inşa edilecek Kadın Yaşam Merkezi projesiyle dezavantajlı kadınlara destek olmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri ve Fırat Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilecek proje, kadınların mesleki becerilerini geliştireceği, çocuklarının ise güvenle vakit geçirebileceği bir merkez olacak.Kadınlara yeni fırsatlar sunulacakBattalgazi Kadın Yaşam Merkezi, gastronomi, dikiş-nakış ve seramik atölyeleriyle kadınların mesleki becerilerini artırmayı ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarını hedefliyor. Bunun yanı sıra, merkez bünyesinde kurulacak çocuk atölyesiyle kadınlar eğitimlere katılırken çocuklarına güvenle bırakabilecekleri bir alan sunulacak. Çocuklar, değerler eğitimi ve kodlama gibi gelişim programlarından faydalanabilecek.6 milyon TL yatırımla hayata geçirilecekToplam 6 milyon 247 bin TL bütçeli proje, özellikle depremden etkilenen bölgelerdeki kadınlara destek olmayı amaçlıyor. Yeni TOKİ konutlarının bulunduğu 10 bin nüfuslu Gelinciktepe bölgesinde inşa edilecek olan merkez, sosyal alanların geliştirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.Ortak çalışmalar sürecekBattalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, yaptığı açıklamada projeye desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Taşkın, "Depremin yaralarını birlikte sarmaya gayret ediyoruz. Öncelikli hedefimiz, dezavantajlı grupların rehabilitesine yönelik projeleri hayata geçirmek. Bu merkez, kadınlarımızın sosyal hayata katılımını artırırken, çocuklarına da değerli bir eğitim ortamı sunacak" dedi.Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Şirin Budancamanak ise projeyle ilgili, "Kadınların istihdamına katkı sunacak bu projenin, bölgeye önemli bir sosyal destek sağlayacağına inanıyorum. Battalgazi Belediyesi ile birçok sosyal proje gerçekleştirdik ve bu iş birliğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.