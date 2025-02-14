Voleybolda Bölge Şampiyonu olan ve namağlup Türkiye Yarı Finallerine yükselen Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, Erzurumluların göğsünü kabarttı. Antrenör Muhammet Macit, "Hedefimiz Türkiye finallerine gitmek" dedi.Erzurum’un Oltu ilçesinde eğitim hizmeti veren Oltu Cumhuriyet Ortaokulu’nun voleyboldaki başarısı tüm hızıyla sürüyor. Antrenör Muhammet Macit yönetimindeki Dadaşların temsilcisi Artvin’de yapılan Okul Sporları 2024-2025 sezonu ortaokullu yıldızlar Voleybol Bölge Şampiyonası’nda namağlup şampiyon oldu. Set vermeden rakiplerini mağlup ederek bölge birincisi olan Erzurum ekibi gözünü Türkiye yarı finallerine çevirdi.Küçük erkeklerde Bölge şampiyonu olan Oltu Cumhuriyet Ortaokulu, şimdi Giresun’da yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerini de geçerek Türkiye finallerine kalmayı planlıyor. Takımının başarılı antrenörü olan beden eğitimi öğretmeni Muhammet Macit, "Artvin’de adeta tarih yazan sporcularımı tebrik ediyorum. Bize destek olan Kaymakamımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüz ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze destekleri için teşekkür ediyorum. Çocuklarını spora yönlendiren velilerimize de müteşekkiriz" dedi.