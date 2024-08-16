Kars’ta fetih gününde Ani’de sela sesleri yüksekli. Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan’ın 16 Ağustos 1064’te Ani’yi fethinin 960’ıncı yıl dönümü Ani Ören Yeri’nde düzenlenen törenle kutlandı.Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Ani Ören Yeri’nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.Programın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, “Özel gündeyiz, Türk’ün imzasını Anadolu’ya attığı yerdeyiz. Anadolu’nun Türk’e, Türk’ün Anadolu’ya kavuştuğu yerdeyiz. Ne mutlu bize ki bu milletin bir evladıyız. Ne mutlu bize ki bu topraklara sahibiz. Ne mutlu bize ki ilelebet bu topraklarda olacağımızı dünyaya duyurmuşuz. Tüm atalarımızdan, tüm ecdadımızdan Allah razı olsun. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Tabii Ani ilklerin şehri, ilk fetih cami, ilk camimiz, ilk Türk şehri, ilk Türk mezarlığı, Türklerin imzasını attığı yer, Anadolu’yu Türk yapan ecdadımızın imzasını attığı yer. İmanla, inançla bu topraklara mührümüzü vurduğumuz yer. Bu topraklarda ilelebet kalacağımızı anlattığımız yer” dedi.Yapılan konuşmaların ardından Ani’nin fethi kutlamaları folklor gösteriler, aşıkların ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın seslendirdiği mehter marşlarıyla devam etti. Etkinlikler Türki Cumhuriyetlerinden katılan folklor ekiplerinin gösterinin ardından yapılan yürüyüşle son buldu. Yürüyüş esnasından ilk Türk Camisi, Ebu’l Menüçihr Camii’nden okunan sela Ani’de yankılandı.