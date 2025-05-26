Erzurum Fenerbahçeliler Derneği’nin başarılı organizasyonunda Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde kurulan dev ekranda izlemenin doyasıya heyecanını yaşadı.Türk basketbol tarihinde önemli maçlardan biri olan Euroleague finali için Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı-Monaco maçı ile oynadığı karşılaşma öncesi Erzurum Fenerbahçeliler Derneği’nin Organizasyonunda Atatürk Üniversitesi tırmanma parkuru alanında kurulan dev ekranda izlemenin heyecanı yaşadı.Dev ekranda şampiyonluk coşkusunu yaşadılarFenerbahçeli taraftarların yanı sıra Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri müsabakayı açık havada büyük coşkuyla takip etti.Fenerbahçeli taraftar dev ekranların karşısında atılan her sayıda coşku tavan yaparken, Fenerbahçe’nin savunmada ki başarıları da alkışlarla karşılanırken, Monaco’yu 81-70 yenerek maç sonunda şampiyonluk coşkusunu yaşadılar.Kupayı ikinci kez müzesine götürdüFenerbahçe Beko-Monaco arasında oynanan maç Fenerbahçe’nin zaferi ile sonuçlanırken, kupayı ikinci kez müzesine götüren Fenerbahçe Avrupa’nın en büyüğü olduğunu kanıtlarken, Dünyanın en büyük spor kulübü ünvanını tazeledi.