Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından "Sosyal Bilimlerde Proje Temelli Fikir Maratonu Çalıştayı" düzenlendi.Öğrencilerin ve akademisyenlerin proje hazırlama konusunda eksikliklerini gidermek ve proje kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen çalıştaya ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serap Bedir Kara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Daştan, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akbulut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Üç gün süren çalıştayda katılımcılar iktisattan tarihe, felsefeden sosyal hizmetlere 10 farklı alanda, uygulamalı eğitimler aldı. Gruplar, çalıştayın son gününde hem eğitim sürecine dair deneyimlerini paylaştı hem de hazırladıkları projeleri yürütücülerin değerlendirmesine sunarak sorularına cevap aldı.