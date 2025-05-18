Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen IV. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı’nda, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Merkez Kütüphanesi, "Erişilebilirlik Logo Bayrağı" almaya hak kazandı.Engelliler Haftası münasebetiyle Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından organize edilen çalıştay, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirildi.Engelliler Haftası münasebetiyle 12-13 Mayıs tarihlerinde düzenlenen çalıştay kapsamında, erişilebilirlik alanında yürütülen iyi uygulamalar ve çözüm önerileri farklı temalar altında ele alındı. Türkiye genelinden çok sayıda üniversitenin katılım gösterdiği etkinlikte, kütüphanelerin engelli bireyler için daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirilmesine yönelik deneyimler paylaşıldı.Erişilebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların neticesinde ETÜ, "Erişilebilirlik Logo Bayrağı" almaya hak kazanırken bayrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu tarafından ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez’e takdim edildi.Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, "Üniversite olarak tüm öğrencilerimize eşit ve kapsayıcı bir öğrenim ortamı sunmayı öncelikli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Merkez Kütüphanemizin erişilebilirlik alanında göstermiş olduğu bu başarı, öğrenci odaklı ve bütüncül eğitim anlayışımızın bir sonucudur. Bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.