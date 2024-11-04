Esteliv Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Önder Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Sekreteri Mitat Hanbaba, Taşlıçay Spor Kulübü’ne sponsor oldu. Bu iş birliği, kulübün yerel spor faaliyetlerine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyor.Mitat Hanbaba, sponsorluk anlaşması hakkında yaptığı açıklamada, “Yerel spor kulüplerinin desteklenmesi, toplumumuzun sağlıklı bireyler yetiştirmesi adına büyük bir önem taşıyor. Taşlıçay Spor’un genç sporcularımıza spor sevgisini aşılamak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Bu nedenle kulübümüze destek olmaktan gurur duyuyorum,” dedi.Hanbaba, ayrıca Taşlıçay Spor’un gençler için sağladığı fırsatları daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Bölgemizin gençleri her türlü desteği hak ediyor. Sporu sevdirmek ve gelişimlerine katkı sağlamak adına elimizden geleni yapacağız,” ifadelerini kullandı.Konu ile ilgili açıklama yapan Taşlıçay Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Arslan ise, iş insanı Mitat Hanbaba’ya teşekkür ederek, “Mitat Bey’in desteği kulübümüz için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bu destek sayesinde genç sporcularımızın daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlayacağız. Bölgemizde sporu ve sporcuyu destekleyen iş insanlarının katkıları, gençlerimizin gelişimi açısından çok değerli. Kendisine kulübümüz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.