Elazığ’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği tarafından başlatılan Kadınlarımızın Melodisi Projesi kapsamında kadınlar ve çocukları, Palu ilçesinin tarihi ile turistik yerlerini gezdi.Elazığ’da İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan ve belediyenin paydaş olduğu Kadınlarımızın Melodisi Projesi çerçevesinde etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl öncülüğünde kadınlar, çocukları ile birlikte Palu ilçesini gezdi. ‘Gezerek öğreniyoruz’ sloganı ile gerçekleştirilen Palu ziyaretinde katılımcılar, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezme fırsatı buldu.Proje ve gezi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Karagöl, Kadınlarımızın Melodisi Projesi çerçevesinde derneklerince gezi düzenlediklerini bu hafta da kadınları, çocukları ile birlikte Palu ilçesine götürdüklerini söyledi. Karagöl, ’’Kadınlarımızın Melodisi Projemiz devam ediyor. Bu hafta, kadınlarımızı çocukları ile birlikte Palu ilçesine götürdük. Projemizde, mağdur olan dezavantajlı kadınlarımız odak noktamız. Hem onları hem de çocuklarını gezilerimize dahil edip, sosyal hayata adapte etmeye gayret gösteriyoruz’’ dedi.