ESKİ Genel Müdürlüğü Personeli, Kızılay’a kan bağışında bulundu.Kanın sadece acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, kan bağışının önemine dikkat çekerek; ‘Kan bağışı hayat kurtarır ve hepimize bir gün lazım olabilir’ dedi.Kan bağışlamanın hem sosyal sorumluluk hem de hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Genel Müdür Ertek, "Türk Kızılay’ının başlattığı projelere katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Bu açıdan ESKİ ailesi olarak, bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Kızılay başta olmak üzere personellerimize teşekkür ediyorum. Sağlıklı olan herkesi kan bağışlamasına davet ediyorum." dedi.