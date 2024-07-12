Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ergezen İlkokulu’nda eski Yargıtay üyesi ve Ahlat Kültür ve Eğitim Vakfı (AKEV) kurucusu Ahmet Köksal’ın anısına ‘Serbest Etkinlik Akıl ve Zeka Oyunları’ sınıfı oluşturuldu.Ahmet Köksal’ın ailesi tarafından oluşturulan ‘Serbest Etkinlik Akıl ve Zeka Oyunları’ sınıfının açılışına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, şube müdürleri, okul müdürleri ve merhum Ahmet Köksal’ın ailesi katıldı. Açılıştan sonra sınıfı gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Bingöl ve katılımcılara Ergezen İlkokulu Müdürü Fatih Bilgiç tarafından bilgi verildi. Kaymakam Bingöl ve Belediye Başkanı Gülmez, sınıfın oluşturulmasında emeği geçen Ahmet Köksal’ın ailesi, yakınları ve okul idaresine teşekkür ettiler.