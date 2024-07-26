Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp programını tamamladı.Mavi-beyazlı takım, yüksek irtifa kamp merkezinde karşılaştığı İstanbulspor maçının ardından ikinci kamp hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde, 15 Temmuz Pazartesi gününden itibaren ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum’da başlayan Erzurumspor, hazırlık döneminde 4 karşılaşmaya çıkarak yeni sezon hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürdü.Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Temmuz Pazartesi günü 17.00’da Erzurumspor tesislerinde toplanarak başlayacak. Bu tarihe kadar izinli olan mavi-beyazlı ekibin, son hazırlık döneminde yapacağı hazırlık maçı takvimi ilerleyen günlerde kulüp tarafından paylaşılacak.