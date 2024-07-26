Iğdır AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ndeki personele yönelik olarak düzenlenen deprem ve afet durumlarına karşı arama kurtarma eğitimi tamamlandı.Eğitim programı, afet anında etkili müdahale yeteneklerini geliştirmek ve personelin bu tür durumlarla başa çıkabilme kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Iğdır AFAD İl Müdürlüğü tarafından, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ndeki personele verilen eğitimde arama kurtarma teknikleri, temel ilk yardım uygulamaları ve afet yönetimi konularında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca, çeşitli tatbikatlar ile teorik bilgilerin pratikte nasıl uygulanacağına dair önemli deneyimler sağlandı. Yetkililer bu tür tatbikatların yerel yönetimlerin ve acil hizmet birimlerinin afetlere karşı hazırlık seviyelerini artırmak adına büyük önem taşıdığını belirttiler. AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen bu eğitimlerin, hem personelin hem de toplumun güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olduğu vurgulandı. Eğitimlerin devam etmesi ve genişletilmesi, afet yönetiminde etkinliği artırmak için kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.