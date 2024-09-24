Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, deplasmanda karşılaşacağı Iğdır FK maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Iğdır FK ile karşılaşacak Erzurumspor FK, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. Ligde 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile topladığı 9 puanla 7. sırada yer alan Erzurumspor FK, bu sezon rakip fileleri 8 defa havalandırırken kendi kalesinde 5 gol buldu. Mavi-beyazlılar, Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesi takımın antrenörü Serkan Zaimoğlu ve yardımcı antrenörü Emre Morgil’in doğum günü kutlaması için mini bir program yapıldı.