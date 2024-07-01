Erzurum’dan Mersin, Manisa ve Antalya gençlik kamplarına katılacak olan genç kampçılar uğurlandı.Erzurum’da yüzlerce gençler, Mersin, Manisa ve Antalya’daki gençlik kamplarına doğru yola çıktılar. Gençleri doğa ile iç içe, macera dolu bir kamp onları bekliyor. Bu kamplarda yeni arkadaşlıklar kuracak olan kampçılar, yeni deneyimler kazanacaklar. Bu arada Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 1 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında, 9 haftalık dönemler halinde gerçekleşecek olan "Gençlik Yaz Okulları" projesi de başlıyor. Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, “Bu yaz, gençlerimize spordan sanata çeşitli etkinliklerle dolu, unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. 11-14 ve 15-18 yaş grubu arasındaki gençlerimizi bekliyoruz. Her hafta farklı aktivitelerle dolu programımız, gençlerimizin hem eğlenmesini hem de yeni beceriler kazanmasını sağlayacak.” denildi.