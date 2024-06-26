Yapılan araştırmada; Erzurum için öne çıkan sektörlerde tarımda büyükbaş yetiştiriciliği, arıcılık ve yem bitkileri üretimi, sanayide et ürünleri üretimi, süt ve süt ürünleri üretimi ve tekstil, turizmde ise kış, kültür ve doğa turizmi dikkat çekiyor.Erzurum ili için gelişme eksenleri olarak tarım, hayvancılık ve turizm sektörlerinin öne çıktığı belirtilen DAP Eylem Planı’nda, “ Tarım sektöründe tarıma dayalı sanayi alt başlığında gıda ürünlerinin imalatı (et ve süt ürünleri, un ve yem sanayi, arıcılık) öne çıkmaktadır. Erzurum ili, Türkiye iller sıralamasında büyükbaş hayvan sayısı bakımından ikinci, büyükbaş hayvanlardan elde edilen süt miktarı bakımından ise üst sıralarda yer almaktadır. Erzurum, iklimi, doğal yapısı ve gelişen altyapısı nedeniyle başta kış turizmi olmak üzere kültür ve inanç turizmi, yüksek irtifa kamp turizmi, doğa, macera, eko-agro, sağlık ve kongre turizmi gibi alanlarda çok ciddi bir potansiyel barındırmaktadır.” denildi.Turizm önemli bir potansiyelErzurum’un, sağlık altyapısı bakımından oldukça ileri bir durumda olduğu belirtilen araştırmada şöyle denildi, “Şehir hastanesinin faaliyete başlamasıyla il ve ülke dışından gelecek ziyaretçilerde gözle görülüş bir artış ve sağlık turizmine katkı yapması beklenmektedir. İlde kış turizminin yanı sıra Tortum Gölü, Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları, Çoruh Nehri, Uzundere Sakin Şehir gibi doğal güzelliklerle doğa turizmi de önemli potansiyel barındırmaktadır. İlde tekstil/hazır giyim gibi emek yoğun sektörlere yapılacak yatırımla birlikte, yatırım teşvik sisteminde sağlanan cazip altıncı bölge destekleri sonrası tekstil/hazır giyim sektörünün de kısa vadede ilin üretim, istihdam ve ihracat potansiyeline ciddi katkılar sunan başat sektörlerden birisi haline geleceği değerlendirilmektedir.”