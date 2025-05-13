Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hem vatandaşlara hem de çalışanlara yönelik sağlıklı yaşam faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışanlara yönelik, onların sağlığını korumak ve geliştirmek için yürütülen çalışmalar artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programının da önemli bir bileşeni olan sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi desteklemek için Yakutiye Ceylanoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi sağlık taraması yapıldı.Bu arada Erzurum Sağlık Müdürlüğü yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı ve bilinçli nesiller için çalışmaya devam ediyoruz" sloganı ile yola çıkıldığı ifade edildi. Palandöken Solakzade ve Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezleri ile birlikte Abdurrahman Gazi İlkokulu öğrencilerine Diyetisyen Nesrin Kuran, Fizyoterapist Sezgin Gökçe ve Çocuk Gelişimci Hilal Bağış tarafından sağlıklı beslenme ile fiziksel aktivitenin önemi ve teknolojinin etkin ve bilinçli kullanımı konulu eğitimler verildi, eğitici/fiziksel aktiviteyi destekleyen oyunlar oynandı. Etkinlik bitiminde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlıklı çocuk dergisi dağıtımı yapıldı.