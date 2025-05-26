Erzurum’da vatandaşların bilinçli ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesini teşvik etmek amacıyla "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası başlatıldı.Kampanya 10 Mayıs 2025 tarihinde başladı ve 10 Temmuz’a kadar sürecek. Hedef, 90 bin Erzurumlunun sağlıklı kilo aralığına ulaşmasını sağlamak. Kampanya kapsamında vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak beden kitle indeksleri hesaplanıyor. Sağlık açısından risk taşıyan bireyler, başvurabilecekleri sağlık merkezleri hakkında bilgilendirilerek destekleniyor. Kampanyanın ilk haftasında 7.500 kişiye ulaşıldığı belirtildi.Sağlıklı yaşam için farkındalık artırmayı amaçlayan Kampanya’nın, 20 Mayıs 2025 itibarıyla "Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir Kampanyası ile kapsamı genişletildi. Kurulan stantlarında vatandaşlara nefeste karbon monoksit seviyesi ölçümü yapılarak sigara bağımlılığı konusunda bilgilendirme sağlanıyor. Nikotin Bağımlılık Testi ile bireylerin bağımlılık seviyeleri belirlenirken, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme çalışmaları yürütülüyor.