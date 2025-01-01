Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Bayburt Erzurum’da görevli ebe ve hemşirelere “Acil Obstetrik Bakım” eğitimi verildi.Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Acil Obstetrik Bakım (AOB) gebelik, doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içinde acil müdahale gerektiren durumlarda verilen hizmetlerin bütünüdür. Güvenli annelik yaklaşımının temel bir parçası olan AOB, kadın sağlığının iyileştirilmesine katkıda bulunarak anne ölüm oranlarını azaltmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan AOB Programı’nin temel hedefi, ülkemizde obstetrik bakım hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve bu hizmetlerin yüksek kalitede sunulmasını sağlayarak önlenebilir anne ölümlerini engellemektir” denildi.Erzurum ve bölgede de bu hedefe ulaşabilmek adına Erzurum Şehir Hastanesi’nin alanında uzman hekimleri tarafından Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Bayburt ile Erzurum’da görevli ebe ve hemşirelere AOB eğitim verildi.