Erzurum İl Müftülüğü "İyilik Haftası" kapsamında himaye altındaki çocukları iftarda buluşturdu.Erzurum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Şubesi Kadın Kolları "İyilik Haftası" etkinlikleri kapsamında Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM) himayesindeki çocukları iftarda buluşturdu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan; "Biz Bir Aileyiz" temasıyla gerçekleştirilen programda çocuklar, birlik-beraberlik içinde iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı. İftar sonrası düzenlenen hediye takdimi ile çocukların mutluluğu ikiye katlandı. Program sonunda dualar edilerek, bu tür etkinliklerin geleneksel hale getirilmesi temennisinde bulunuldu.Programa Erzurum İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı M. Hanefi İspirli, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ve Çocuk Destek Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Kahraman katıldı.Unutulmaz bir Ramazan akşamı yaşayan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Gecenin sonunda çocuklar, Türkiye Diyanet Vakfı, İl Müftülüğü ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.