Erzurum’un Oltu ilçesinde İlköğretim Haftası, Yasin Haşimoğlu İlkokulu tarafından düzenlenen renkli bir kutlama programıyla karşılandı. Etkinlikte öğrencilerin sergilediği sahne performansları büyük beğeni topladı.Program, öğrencilere ait ront gösterileri ve şiirlerle zenginleştirildi. Katılımcılar, küçük yaşta yeteneklerini sergileyen çocukların performanslarından oldukça etkilendi. Etkinliğe Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Arslan, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Emniyet Müdürü Yasin Pala ve Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin’in yanı sıra çeşitli okul müdürleri de katıldı. Bu önemli gün, Oltu’daki eğitim camiasının bir araya gelmesiyle daha da anlam kazandı.