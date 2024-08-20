Erzurum Kültür Yolu Festivali’nde Türk pop müziğinin önemli isimlerinden Gökhan Tepe sahne aldı. Ünlü sanatçı, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.Türk pop müziğine önemli eserler kazandıran sanatçı Gökhan Tepe, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda düzenlenen konserde Erzurumlularla buluştu.Sevilen sanatçı repertuvarında kendi şarkılarıyla beraber; 90’ların pop şarkıları ile 70 ve 80’lerin arabesk şarkılarına ve Erzurum türkülerine yer verdi.Erzurumlu sanatçı İbrahim Erkal’ı da rahmetle anan Tepe, Erkal’ın Canısı ve Sen Aldırma gibi en sevilen şarkılarını da seslendirdi. Sahne ekranında Erkal’ın görüntülerinden oluşan video gösterildi. Tepe, “Yıllarca abimdi ben de onun kardeşiydim, onu çok özlüyoruz, onsuz her şey yarım, seni asla unutmayacağız İbrahim Abi, ruhu şad olsun” dedi.