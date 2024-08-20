Van-Özalp karayolunda otomobilin koyun sürüsüne çarpması sonucu 21 koyun telef oldu.Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Değirmenarkı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşıya geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada 21 koyun telef olurken, bölgeye gelen jandarma ekipleri ise başka kazaların yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Telef olan koyunlar ve kaza yapan otomobil yoldan kaldırdıktan sonra tek şeritten verilen yol trafiğe açıldı.