Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan akbaba kuşu, Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurca ilçesi kırsal bölgesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında arazide yaralı akbabayla karşılaştı. Jandarma ekipleri yaralı kuşa ilk müdahaleyi yaparak tedavisinin devamı için çevre doğa ve hayvanları koruma ekiplerine haber verdi. Görevliler tarafından teslim alınan yaralı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.