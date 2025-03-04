Erzurum’da eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında bir toplantı düzenlendi.Erzurum Kongre Binası’nda gerçekleştirilen toplantıda, kentteki okul yapımı ve tadilat süreçleri ele alındı.Toplantıya, Vali Yardımcıları Lokman Düzgün ve Ahmet Özdemir, Yatırım İzleme Müdürü Ekrem Yılmaz Aktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Şube Müdürü Mükerrem Toraman katıldı. Görüşmelerde, eğitim yatırımları ve mevcut okullarda yürütülen bakım-onarım çalışmalarının hızlandırılması için atılacak adımlar değerlendirildi.