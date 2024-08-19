Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen sanatçı Buray, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda düzenlenen konserde Erzurumlularla buluştu.Buray repertuvarında, Al Senin Olsun Dünya, Kimsenin Suçu Yok, Sen Sevda mısın?, Tac Mahal, Olmuşum Leyla gibi şarkılarıyla beraber, Sarı Gelin, Mardin Kapı Şen Olur, Lorke gibi sevilen türkülere de yer verdi.Buray konser sonunda yaptığı konuşmada, “İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne bize böyle güzel bir fırsatı sunduğu, sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz” dedi.