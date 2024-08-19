Elazığ’da ağustos böceğinin kabuk değiştirme anı saniye saniye görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, herkes tarafından uzun süre ötmeleri ile bilinen ağustos böceğinin kabuk değiştirdiğini gören bir kişi, o anı cep telefonu ile görüntüledi. Yavaş yavaş büyüyen ve kabuğundan kurtulan ağustos böceği, dünyaya ’merhaba’ dedi.Koro halinde çıkardıkları yüksek sesle sıcak yaz günlerinin sembollerinden olan ağustos böceklerinin yüzlerce farklı türü bulunduğu ve kimi türlerinin 17 yıl boyunca toprak altında yaşadığı biliniyor.