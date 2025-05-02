Erzurum’da Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası’nın il finali yapıldı.Erzurum’un 20 ilçesinde 179 öğrencinin katılımıyla Palandöken İbrahim Hakkı Fen Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen "Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası İl Finali"ne katılım sağladı.İlkokul öğrencilerimizin Pentago, Küre, Abluka, Equilibrio, Motif; ortaokul öğrencilerimizin ise Küre, Mangala, Pentago, Abluka, Kulami alanlarındaki heyecan dolu karşılaşmalarında dereceye giren öğrencilerimiz ilimizi Türkiye Finalleri’nde temsil edecek. Programa Vali Yardımcısı Özdemir, İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve diğer davetliler katıldı.