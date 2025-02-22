Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde/malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.Erzurum kent merkezinde 14-21 Şubat 2025 tarihleri arasında denetimler gerçekleştirildi. 387 işletme denetlenirken, tespit edilen olumsuzluklar nedeniyle 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı.Analize dayalı çalışmalar kapsamında 5 numune alındı, tüketici şikâyetleri doğrultusunda Alo 174 Gıda Hattı’na gelen 8 başvuru değerlendirildi.Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması için denetimler, aralıksız devam edecektir" denildi.