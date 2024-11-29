Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada 22-29 Kasım 2024 tarihleri arasında;376 denetimin yapıldığı ifade edilerek, “Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere bir idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 27 adet numune alınmıştır. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile gelen 11 başvuru değerlendirilmiştir.” denildi.