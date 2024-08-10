Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler yapıldı.2-9 Ağustos 2024 tarihleri arasında; 350 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 146 bin 82 TL tutarında 7 cezai işlem uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 16 adet numune alındı. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolümüzde olup gelen 12 başvuru değerlendirilmiştir.” denildi.