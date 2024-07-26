Erzurum’da yem ve gıda ürünlerine denetimler aralıksız sürüyor.Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik, 19-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında 330 denetim yapıldığı paylaşıldı. Yapılan denetimlerin sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarda bir işletmeye 29 bin 230 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Açıklamada ayrıca analize dayalı yapılan çalışmalarda bir adet numune alındığı belirtilerek, Tüketicilerin her ulaşabilecekleri Alo 174 gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolü yapılmakta olup, alınmış olan 10 başvurunun takibi devam etmektedir.” denildi.