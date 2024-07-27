Erzurum’da mantardan zehirlenen 12 kişi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa semtinde seyyar satıcıdan aldıkları mantardan yiyen 3 aileye mensup 12 kişi gece yarısı rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 9’u kadın 3’ü erkek toplam 12 kişinin yedikleri mantardan zehirlendikleri belirlendi.Atatürk Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mevlana Gül, son zamanlarda çok fazla mantar zehirlenmesi ile karşılaştıklarını belirterek, denetimden geçmemiş mantarların tüketilmemesi gerektiğini söyledi.Mantardan zehirlenen Fevzi Aydemir, markete giderken gördükleri seyyar satıcıdan aldıkları mantardan zehirlendiklerini ifade ederek eşi ve kızıyla birlikte gece yarısı hastaneye geldiklerini söyledi.