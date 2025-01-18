Erzurum’da yem, gıda ve gıda ile temas eden madde malzeme üreten işletmelere yönelik denetimler kesintisiz olarak devam ediyor.Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 10-17 Ocak 2025 tarihleri arasında 296 denetim yapıldı. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 1 idari yaptırım kararı uygulandı. Analize dayalı yapılan çalışmalarda 10 adet numune alındı. Tüketicilerin her an ulaşabilecekleri Alo 174 Gıda hattı ile 7/24 gıda kontrolü noktasında ihbarları değerlendiriliyor. Bu anlamda gelen 10 başvuru değerlendirildi.