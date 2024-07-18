Erzurum Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Şubesi ekipleri, selden etkilenen vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.Erzurum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Erzurum Şubesi ekipleri, sel felaketinden etkilenen vatandaşlara destek oluyor. Erzurum genelinde etkili olan yağışlar 7 ilçede hayatı olumsuz etkiledi. 08-17 Temmuz tarihlerinde Erzurum il genelinde meydana gelen sel felaketleri nedeniyle İl Afet ve Acil Yönetim Merkezinde Erzurum Valiliği koordinesinde oluşturulan kriz merkezinde, tüm birimler ile birlikte; AFAD, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yerel belediyeler ve ilgili tüm birimler, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve İl Müft Dr. Rüstem Can, öncülüğünde bölgeye gitti.Öte yandan Erzurum İl Müftülüğünce sel felaketlerinden etkilenen vatandaşların acılarını hafifletmek amacıyla "Manevi Destek" ekipleri oluşturuldu. Müftülük tarafından sel felaketinden maddi/manevi zarar gören vatandaşlara manevi destek olmak üzere Tekman, Narman, Uzundere, İspir, Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçelerinde toplam 10 ekip görevlendirildi. Selden zarar gören vatandaş ve aileleriyle birebir görüşen destek ekipleri, manevi rehberlik yaparak yaşanan felaketin bir nebze olsun hafiflemesi için çalışıyor.