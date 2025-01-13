Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yaptıkları çalışmalarla Erzurum’un ilaç hammadde üretim merkezi olacağını ifade etti.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sağlıkta teknolojik dönüşümle ilgili çalışmalarının olduğunu hatırlatarak, “Tıp Fakültemiz bünyesindeki hastanemizde 10-12 yıla yakın zaman içinde cihazlarımızda fazla bir yenilenme olmadı ve eskidi. Cihazlarımızla ilgili yenilenmeleri çok hızlı yapmak zorundayız. Hastanemiz üniversitemizin göz bebeği. Doğu Anadolu’nun da göz bebeği. Bu anlamdaki çalışmalarımız çerçevesinde; iki ultrason cihaz teslim edildi, açılışını yaptık. Bilgisayarlı tomografi cihazı da hizmete girdi. Böylece mevcutla ile birlikte iki tomografi cihazı faaliyette olacak. Sonrasında alacağımız üçüncü bilgisayarlı tomografiyle hedeflediğimiz zamana aralığına ulaşmış olacağız. Diğer büyük cihazlarla ilgili tüm bölümlerde tespitler yaptık. 25’e yakın bölüm var. Hepsinde eskiyen cihazları listeye aldık. Ve ne yapabileceğini değerlendirdik. İki ayda bir cihaz alacağız Tıp fakültesi bu şekilde Türkiye’deki en yeni cihazlara sahip olacak. Bununla ilgili maddi dengelere de çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Gelir ve gider dengesi bizim için önemli. Hastanemiz böylece Türkiye’nin en iyi cihazlarına sahip olacak ve sağlıktaki dönüşümle birlikte yeni cihazlarıyla hizmet verecek şartlara dönüşeceğini düşünüyorum. Bunu bir yıl içinde yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.Atatürk Üniversitesi’nde ilaç üretimi ile ilgili ciddi çalışmaların olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, “Erzurum’u ilaç hammadde üretim merkezi yapmayı planlıyoruz. İlaç hammaddeleri yurtdışından geliyor. Önemli bir kısmı Hindistan ya da Çin’den geliyor ve Türkiye’de ambalaj yapılıyor. Yaptığımız çalışmada eczanelerde 3 bin mevcut ilaç olduğunu ve bu ilaçların yüz tanesinin hastalıkların yüzde doksanını tedavi ettiğini belirledik. Daha önce yüz tanesini Erzurum’da üretip depolayacağız demiştik. Bu proje başladı şu anda. 11 grup oluşturduk. On bir bilim grubu. Dört asistan dört hocaları var. Aynı zamanda YÖK Atatürk Üniversitesi’ni ilaç, aşı ve biyoteknoloji mükemmeliyet merkezi olarak tanıdı. Şu anda imzaladı ve cumhurbaşkanlığına yolladı. Şubat 15 itibariyle ilaç üretim ekibi çalışmalarına başlıyor. İlk etapta küçük ve ortaklı üretimler olacak. Daha sonra büyüyerek devam edecek. Bu çalışma ile ilgili bir de bina projemiz var. En kısa sürede temelini atacağız. Mevcut laboratuvarlarımızda diğer çalışmalar da sürüyor. 9 ay içinde Türkiye’yi en çok zarara uğratan ilk 100 ilacın 10 tanesini üretmek için çalışmalar başladı” dedi.