Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Gençlik Liderleri ‘Değerlendirme toplantısında’ buluştu.Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle okullara yönelik yapacağı spor, kültürel ve sanatsal faaliyetleri ele alındı. Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, gençlik liderlerinden yaz sezonunda gerçekleştirdikleri faaliyetler ile kampların raporları üzerinde görüş alışverişinde bulundu. Oldukça verimli geçen toplantıda yeni yol haritası belirlendi."Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri 25 Bin Faaliyet Yaptı"Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, 2024 yılının ilk 8 aylık sürecinde 9 ayrı Gençlik Merkezinde 25 bin faaliyet gerçekleştirdiklerini ve 250 bin katılıma ulaştıklarını söyledi. Yılmaz, GSB Gençlik Merkezleri Yaz Kurslarında 10 bin gence ücretsiz kurs verdiklerini söyledi. Yılmaz, Yakutiye, Palandöken, Aziziye, Erzurum, Oltu, Narman, Aşkale, Uzundere ve Pasinler Gençlik Merkezlerinde hizmet verdiklerini Olur Gençlik Merkezi’nin de kısa bir süre sonra hizmete gireceğini ve kapılarını gençlere açacağını belirtti.“Kapılarımızı Sonuna Kadar Gençlere Açalım”Gençlik Liderlerine, geçlere ulaşması ve gönüllere dokunması konusunda çok büyük bir görev ve sosyal sorumluluğa sahip insanlar olduğunun altını çizen Yılmaz, “İl Müdürümüz Levent Çakmur’a bize sağladığı imkanlar ve çalışma ortamı için teşekkür ediyorum. Siz gençlik liderlerimizden istediğim bize gelen çocuklarımıza ve gençlerimize daha fazla kucak açın. Devletimizin büyüklüğünü ve güler yüzünü onlara yansıtalım. Kapılarımızı sonuna kadar gençlerimize açalım. Bizim işimiz insani hizmet, bunun en iyisini yapalım” dedi.