11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Sivas Taha Akgül Spor Salonu’nda, deprem şehidi Ahmet Turan Durman adına düzenlenen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Erzincanlı sporcular derece ile döndüler.Erzincan İl Özel İdare sporcularından Özlem Gürsoy 57 kiloda 3’üncü, Songül Aydemir 62 kiloda 3’üncü, Albina İlyaz 72 kiloda 3’üncü ve Elmira Yasin 76 kiloda 1’inci oldular.Erzincan Valiliğinden tebrik mesajı yayınlanarak "Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.