Şehit Jandarma Er Fatih Caybaşı Ortaokulu öğrencisi Zeynep Tuzlacı, Erzurum’da düzenlenen atletizm grup müsabakalarında yüksek atlamada birinci olarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.12-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenen Okul Sporları Atletizm küçük kızlar grup müsabakalarında Erzincan’ı temsil eden sporcu Zeynep Tuzlacı Yüksek Atlamada grup birinciliği elde etti. Yüksek atlama branşında 1.29 metre atlayan Tuzlacı, tüm rakiplerini geride bırakarak grup birincisi oldu ve Türkiye Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.Tuzlacı 7-8 Mayıs 2025 tarihlerinde Denizli’de düzenlenecek olan Türkiye birinciliği yarışmalarına katılarak hem Erzincan’ı temsil edecek hem de Türkiye şampiyonluğu için mücadele verecek.