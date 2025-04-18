Erzincan’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele il Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2025 Yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.Toplantı, Vali Yardımcısı Rumeysa Sena Kurt başkanlığında İlgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, alınacak yeni önlemler ve işbirliği stratejileri ele alındı. Toplantıya katılan kurum temsilcileri, konuya ilişkin çözüm önerilerini paylaşarak, ortak bir çalışma planı oluşturuldu.