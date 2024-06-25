Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde, 22 ülkeden sporcuların katılımıyla yapılan Serbian U17 International Badminton Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil eden Erzincanlı 3 milli sporcu, 1 altın 2 gümüş madalya kazandılar.Turnuvaya katılan Erzincanlı milli sporculardan; Nisanur Çimen - Gökay Göl, 64 çiftin yarıştığı Karışık Çiftler Kategorisinde 1. olup ülkemize altın madalya kazandırdılar.Aleyna Korkut, 64 sporcunun yarıştığı Tek Kadınlar Kategorisinde 2. olup ülkemize gümüş madalya kazandırdı.Nisanur Çimen - Aleyna Korkut, 34 çiftin yarıştığı Çift Kadınlar Katagorisinde 2. olup ülkemize gümüş madalya kazandırdılar.