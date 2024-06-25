Erzincan’ın sevilen piknik ve kamp alanlarından biri olan Atatürk Kent Ormanı bakımsızlıktan harap hale geldi.Erzincan il merkezine 15 kilometre uzaklıkta 300 hektarlık bir alanda yer alan, özel piknik masaları ve aile piknik alanı bulunan Atatürk Kent Ormanı çürümeye bırakıldı. Erzincan’da bayram tatili nedeniyle mesire alanları dolup taşarken Atatürk Kent Ormanı boş kaldı.Ayı, geyik, kartal, ceylan ve yaban koyunu maketinin bulunduğu ormanda çeşmelerden su akmazken alanda bulunan süs havuzunun kuruduğu ve ağaç köprünün korkuluklarının kırıldığı görüldü.Bakımsızlıktan dolayı vatandaşların tercih etmediği mesire alanında piknik masaları ters çevrildi. Öte yandan tuvaletlerin de kullanıma uygun olmadığı kaydedildi. Vatandaşların doğa ile içe içe vakit geçirmesi beklenen ormanda, hayvanlar için yapılan barınakların boş olduğu görüldü.