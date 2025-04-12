Slovakya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 57 kg’da Türkiye’yi temsil eden Erzincanlı milli sporcu Elvira Kamaloğlu gümüş madalya kazandı.Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, finalde Olgaç Khoroshavtseva’ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.Slovakya’da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın beşinci gününde milli sporculardan Elvira Süleyman Kamaloğlu gümüş, Zeynep Yetgil ise bronz madalya elde etti.Başkent Bratislava’daki organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva ile karşılaştı. Rus rakibine 6-4 yenilen Elvira, ikincillik kürsüsünde yer aldı.