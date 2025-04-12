Erzincan’da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Nisan ayında gelen kar sebebiyle ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı.Erzincan ve çevresinde etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı. Yoğun kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi beyaza büründü. Erzincan- Sivas karayolunun Sakaltutan mevkisi ve Erzincan- Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için sürekli kar kürüme çalışması yaptı. Bazı araç sürücüleri ise güçlükle ilerledi.Yüksek kesimlerde kar ve tipiden dolayı mahsur kalan sürücülerin kurtarılması için AFAD ekipleri sevk edildi.