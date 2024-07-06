Erzincan’ın ilçe hastanelerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde "Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Değerlendirmesi" yapıldı.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Tüm bebekler ve çocuklar sağlıklı olmak ve sağlığını korumak için yeterince beslenme hakkına sahiptir. Emzirme ise bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en ideal yöntemdir. Emzirmenin korunması, özendirilmesi, desteklenmesine ve hatalı emzirme uygulamalarının önlenmesine yönelik olarak ‘Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütülmektedir.” denildi.Bu program kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS biriminde görevli Ebe Nilay Yaşar ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Ulusal Değerlendirmecisi Ebe Burcu Genç tarafından, tüm ilçe hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinde "Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Değerlendirmesi" yapıldı.