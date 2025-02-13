13 Şubat Erzincan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 107’nci yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.Düzenlenen törende Erzincan Valiliği, 3. Ordu Komutanlığı, Erzincan Belediyesi’nin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.Belediye Başkanı Bekir Aksun şu ifadeleri kullandı:13 Şubat Erzincanlılar için İstiklaldir! Hürriyettir! Cumhuriyettir!Bugün, 13 Şubat, Erzincan’ımızın özgürlük mücadelesinin ve bağımsızlık destanının altın harflerle yazıldığı kutlu bir gündür. 107 yıl önce, aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, vatan ve bayrak sevgisi ile Erzincan, kahraman ecdadımızın üstün cesaretiyle işgalden kurtarılmış ve özgürlüğüne kavuşturulmuştur.Erzincan’ın, tarihe damgasını vuran bu zaferi, yalnızca bir şehrin kurtuluşu değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. İşgallerin, acıların yaşandığı bir dönemde, Erzincan halkı toprağını, vatanını, bayrağını koruma adına gösterdiği direnişle, tüm dünyaya Türk milletinin gücünü ve kararlılığını bir kez daha ispat etmiştir.Bugün, Erzincan’ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılında, bu büyük mücadelenin hatırasını gurur ve coşku içinde anarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Onların bizlere bıraktığı bu toprakların, bu şanlı bayrağın, bu Cumhuriyetin değerini en iyi şekilde koruyacağımıza olan inancımızı bir kez daha yenilemek istiyorum.Türk olmak, bu vatanın evladı olmak bir ayrıcalıktır. Ancak bu ayrıcalık, sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Hepimiz, vatanı için canını feda etmiş kahramanların torunları olarak, onlara olan borcumuzu, bu topraklara olan bağlılığımızı, cesaretimizi ve fedakârlığımızı her geçen gün daha da pekiştirmekle yükümlüyüz. Vatan sevgisini, milli birliğimizi ve beraberliğimizi çocuklarımıza aşılamak, onları ilimle, bilimle, vatan sevgisiyle yetiştirmek en önemli görevimizdir.Birliğimizi ve beraberliğimizi bozma derdinde olanlara karşı hep birlikte omuz omuza durarak, bu toprakların kıymetini bilmeliyiz. Çünkü, 1071’den 1918’e, 1918’den günümüze kadar bu topraklar için bedel ödeyen, şehit düşen kahramanların emaneti bizlere verilmiştir.Bu toprakları koruyacak, huzur ve barış içinde yaşatacak, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak için hep birlikte çalışacağız.13 Şubat, Erzincan’ın hürriyetinin, bağımsızlığının ve Cumhuriyetimizin simgesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, bu toprakları bize miras bırakan aziz şehitlerimize sonsuz şükranlarımı arz ediyorum.Kurtuluşumuzun 107. yılı kutlu olsun"