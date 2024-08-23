Erzincan’da zabıta ekiplerince süt ve süt ürünleri imalat ve hazır yemek üretim yerlerine yönelik denetim yapıldı.Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın gıda güvenliğini korumak amacıyla il genelindeki süt ve süt ürünleri imalat ve hazır yemek üretim yerlerine yönelik olarak denetim yaptı.Denetimler sırasında, iş yerlerinin ruhsatları ve ilgili mevzuatlara uygunluğu, hijyen standartlarının yanı sıra, diğer malzemelerin temizliği de kontrol edildi.Denetimlerde herhangi cezai müeyyide uygulanıp uygulanmadığı açıklanmadı.